Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской и Харьковской областях
Харьков, Украина, 11 февраля 2023, 16:56 — REGNUM В двух украинских регионах объявили воздушную тревогу вечером 11 февраля.
В 16:25 мск этот режим был введён в Днепропетровской области, в 16:27 мск — в Харьковской области.
Напомним, в Харьковской области воздушную тревогу сегодня уже объявляли утром и днём.
Также воздушную тревогу 11 февраля объявляли в Сумской, Полтавской и Николаевской областях Украины.
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