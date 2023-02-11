Харьков, Украина, 11 февраля, 2023, 16:56 — ИА Регнум. В двух украинских регионах объявили воздушную тревогу вечером 11 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

В 16:25 мск этот режим был введён в Днепропетровской области, в 16:27 мск — в Харьковской области.

Напомним, в Харьковской области воздушную тревогу сегодня уже объявляли утром и днём.

Также воздушную тревогу 11 февраля объявляли в Сумской, Полтавской и Николаевской областях Украины.