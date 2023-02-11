В Ясиноватой из-за обстрелов ВСУ за год разрушено почти 2 тысячи объектов
Ясиноватая, ДНР, 11 февраля 2023, 16:55 — REGNUM За прошедший год в Ясиноватой в результате обстрелов со стороны вооружённых формирований Украины было разрушено порядка 2 тысячи объектов. Об этом 11 февраля рассказал мэр города Андрей Шевченко в эфире телеканала «Россия-24».
«В течение этого года у нас разрушено порядка 2 тысяч объектов в городе Ясиноватой», — сказал он.
Отметим, в городе Ясиноватая, расположенном в северном направлении от Донецка, находится крупный железнодорожный узел, в результате чего ВСУ с начала конфликта в Донбасс регулярно осуществляют его обстрелы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Донецке при обстреле вооружёнными формированиями Украины Петровского района города погибла женщина.