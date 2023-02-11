Мэр Ясиноватой рассказал, что в городе из-за обстрелов ВСУ за год разрушено почти 2 тысячи объектов

Ясиноватая, ДНР, , 16:55 — REGNUM За прошедший год в Ясиноватой в результате обстрелов со стороны вооружённых формирований Украины было разрушено порядка 2 тысячи объектов. Об этом 11 февраля рассказал мэр города Андрей Шевченко в эфире телеканала «Россия-24».

Ясиноватая. Вид на дом, пострадавший в результате обстрела в Центральном микрорайоне © Егор Алеев/ТАСС

«В течение этого года у нас разрушено порядка 2 тысяч объектов в городе Ясиноватой», — сказал он.

Отметим, в городе Ясиноватая, расположенном в северном направлении от Донецка, находится крупный железнодорожный узел, в результате чего ВСУ с начала конфликта в Донбасс регулярно осуществляют его обстрелы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Донецке при обстреле вооружёнными формированиями Украины Петровского района города погибла женщина.