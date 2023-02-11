Ясиноватая, ДНР, 11 февраля, 2023, 16:55 — ИА Регнум. За прошедший год в Ясиноватой в результате обстрелов со стороны вооружённых формирований Украины было разрушено порядка 2 тыс. объектов. Об этом 11 февраля рассказал мэр города Андрей Шевченко в эфире телеканала «Россия 24».

Егор Алеев/ТАСС Ясиноватая. Вид на дом, пострадавший в результате обстрела в Центральном микрорайоне

«В течение этого года у нас разрушено порядка 2 тыс. объектов в городе Ясиноватой», — сказал он.

Отметим, что в Ясиноватой, расположенной в северном направлении от Донецка, находится крупный железнодорожный узел, поэтому ВСУ с начала конфликта в Донбассе регулярно осуществляют обстрелы города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Донецке при обстреле вооружёнными формированиями Украины Петровского района погибла женщина.