с. Гуево, , 16:48 — REGNUM При обстреле села Гуево Курской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) 11 февраля погиб один рабочий бригады строителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Жертва Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Суджанском районе со стороны Украины обстреляли бригаду строителей в селе Гуево. К сожалению, один человек из бригады строителей погиб. Также есть раненый, он доставлен в Суджанскую ЦРБ…», — говорится в распространенном сообщении.

Он отметил, что пострадавший в ближайшее время вертолетом санавиации будет транспортирован в Курскую областную клиническую больницу.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире программы «Соловьев Live» сообщал, что за последние сутки на запорожском направлении наблюдается существенный прирост интенсивности обстрелов со стороны ВСУ.

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