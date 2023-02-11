Курская область, 11 февраля, 2023, 16:48 — ИА Регнум. При обстреле села Гуево Курской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) 11 февраля погиб один рабочий бригады строителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА REGNUM Жертва

«В Суджанском районе со стороны Украины обстреляли бригаду строителей в селе Гуево. К сожалению, один человек из бригады строителей погиб. Также есть раненый, он доставлен в Суджанскую ЦРБ», — говорится в распространенном сообщении.

Он отметил, что пострадавший в ближайшее время вертолетом санавиации будет транспортирован в Курскую областную клиническую больницу.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире программы «Соловьёв Live» сообщал, что за последние сутки на запорожском направлении наблюдается существенный прирост интенсивности обстрелов со стороны ВСУ.