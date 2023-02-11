Захарова оценила признание Бербок ошибочности своих слов о войне Европы с Россией

Москва, , 16:45 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала чрезвычайно важным заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, признавшей ошибкой свои слова о войне стран Европы против России. Об этом дипломат заявила 11 февраля в телегам-канале.

Анналена Бербок © IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

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«Послушайте, Анналена, если Вы полагаете, что все имеют право на ошибки, потому что это часть человеческой жизни, так перестаньте заниматься эскалацией кризиса, которая ведёт к убийствам людей из западного оружия», ― указала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Она напомнила главе германского МИД о том, что Берлин восемь лет «поддерживал украинский режим, который убивал людей Донбасса». Россия, начав спецоперацию, пытается «прекратить кровопролитие и купировать угрозы перерастания [конфликта] в очередную мировую войну», подчеркнула российский дипломат, однако «натовские преступники стали подливать масло в огонь, превращая всё это в масштабную бойню».

Захарова также предостерегла главу германской дипломатии от совершения непоправимых ошибок по Украине.

«Если Вы осознали свою ошибку искренне, вы это поймете. Должны понять. А если опять лицемерите, то совершаете ошибку уже непоправимую», ― констатировала представитель МИД России.

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Напомним, 11 февраля глава МИД ФРГ Анналена Бербок признала, что сделала ошибку, заявив о том, что европейские государства якобы «ведут войну против России», приведя пословицу: «Не ошибается лишь тот, кто не живёт».

Как сообщало ИА REGNUM, выступая в Совете Европы 24 января, Бербок заявила, что Европа ведёт «войну против России». После этого заявления власти Германии попытались сгладить напряжённость, сделав официальное заявление о том, что НАТО и Германия не являются участниками конфликта, хотя и оказывают поддержку Киеву.

В политических кругах Германии зазвучали обвинения в адрес Бербок о том, что она представляет огромную угрозу для безопасности страны, а также ставит под угрозу существование государства своим «непрофессиональным и бесцеремонным поведением». При этом глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков уверен, что Бербок сказала именно то, что хотела сказать, и попытки МИД Германии объяснить и оправдать высказывание главы ведомства ни на что не влияют.