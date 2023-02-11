Астрахань, , 16:43 — REGNUM В Астрахани 11 февраля произошло аварийное отключение водоснабжения. Без холодной воды остались левобережные районы города, где проживает большая часть населения, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Кран без воды G-s. dk

Причиной перебоев в подаче воды в Кировском, Советском и Ленинском районах Астрахани стало отключение электричества в связи с аварией. По какой причине это произошло, в руководстве энергокомпании пока не уточнили. Есть данные о частичном восстановлении подачи электроэнергии в ряд домов.

По словам представителя мэрии, в ближайшее время подача воды и электроэнергии абонентам левобережной части Астрахани будет полностью восстановлена.

Ранее сообщалось, что в Воронеже в конце января 2023 года из-за аварийного отключения водоснабжения без воды остались жильцы 16 многоквартирных домов.

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