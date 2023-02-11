Новотроицк, Оренбургская область, , 16:40 — REGNUM В Оренбургской области госпитализировали трех человек после дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с маршруткой, сообщает 11 февраля пресс-служба УМВД России по области.

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

ДТП произошло в городе Новотроицк. Установлено, что водитель, управляя маршруткой, совершил наезд на дорожный знак, после чего автомобиль опрокинулся. Пострадавших доставили в лечебное учреждение Орска. Отмечается, что у одной женщины, предварительно, диагностировали перелом таза и позвоночника, у остальных зафиксированы черепно-мозговые травмы и ушибы.

«Количество пострадавших устанавливается», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге произошло столкновение 14 автомобилей. В результате ДТП образовалась пробка протяжённостью 3 км.