Рогов сообщил об увеличении ВСУ интенсивности обстрелов Запорожской области
Мелитополь, 11 февраля 2023, 16:40 — REGNUM Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о резком усилении активности артиллерии Вооруженных сил Украины на запорожском направлении за последние сутки.
«<…> Буквально за день, который сейчас вот прошел на запорожской линии боевого соприкосновения, количество прилетов стало максимальным за последнее время», — сказал Рогов в эфире программы «Соловьев Live» 11 февраля.
Также Владимир Рогов уточнил, что прежде всего повысилась интенсивность прилетов снарядов, выпущенных из реактивных систем залпового огня M142 HIMARS и M777 производства США.
Ранее в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины сообщали об обстреле Моспино в ДНР со стороны ВСУ из американских РСЗО M142 HIMARS.
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