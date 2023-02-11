Мелитополь, , 16:40 — REGNUM Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о резком усилении активности артиллерии Вооруженных сил Украины на запорожском направлении за последние сутки.

Артиллерия ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«<…> Буквально за день, который сейчас вот прошел на запорожской линии боевого соприкосновения, количество прилетов стало максимальным за последнее время», — сказал Рогов в эфире программы «Соловьев Live» 11 февраля.

Также Владимир Рогов уточнил, что прежде всего повысилась интенсивность прилетов снарядов, выпущенных из реактивных систем залпового огня M142 HIMARS и M777 производства США.

Ранее в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины сообщали об обстреле Моспино в ДНР со стороны ВСУ из американских РСЗО M142 HIMARS.

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