Мелитополь, 11 февраля, 2023, 16:40 — ИА Регнум. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о резком усилении активности артиллерии Вооруженных сил Украины на запорожском направлении за последние сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

«Буквально за день, который сейчас вот прошел на запорожской линии боевого соприкосновения, количество прилетов стало максимальным за последнее время», — сказал Рогов в эфире программы «Соловьёв Live» 11 февраля.

Также Владимир Рогов уточнил, что прежде всего повысилась интенсивность прилетов снарядов, выпущенных из реактивных систем залпового огня M142 HIMARS и M777 производства США.

Ранее в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины, сообщали об обстреле Моспино в ДНР со стороны ВСУ из американских РСЗО M142 HIMARS.