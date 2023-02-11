Анкара, , 16:45 — REGNUM Спасатели из Армении, работающие в Турции при разборе завалов после землетрясений, смогли вытащить из-под обломков живой восьмилетнюю девочку. Об этом 11 февраля сообщил в соцсети Twitter депутат-армянин меджлиса Турции Гаро Пайлан.

Спасатели на руинах после землетрясения в Турции © Onur Dogman/Global Look Press

«Спасательная команда Армении и команда Управления по чрезвычайным ситуациям и чрезвычайным ситуациям Турции спасли восьмилетнюю девочку», — написал депутат, приложив видео кадров спасения.

Он сообщил, что это произошло в городе Адыяман, расположенном на юго-востоке Турции.

Стоит отметить, что Армения также направила в Турцию гуманитарную помощь. Ранее турецкий президент Тайип Эрдоган поблагодарил армянского премьер-министра Никола Пашиняна за оказанную Ереваном помощь.

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