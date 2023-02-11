На кольцевой дороге в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием 14 автомобилей

Санкт-Петербург, , 16:30 — REGNUM Столкновение 14 автомобилей, в результате которого образовалась пробка протяжённостью 3 километра, произошло на кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге. Об этом 11 февраля сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

«Столкнулись двигавшиеся в попутном направлении 14 легковых автомобилей. ДТП без пострадавших. Заняты: 2, 3 и 4 полосы», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Также указывается, что из-за автомобильной аварии движение транспорта идёт только по первой полосе, и уточняется, что длина образовавшегося затора составляет 3 километра.

Кроме того, отмечается, что массовая авария произошло на 54-м км внутреннего кольца КАД около Большого Обуховского моста, и добавляется, что дорожное покрытие было обработано противогололёдными материалами. В настоящее время правоохранители устанавливают причину и обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что движение транспорта на мосту через Дон в Волгоградской области затруднено из-за столкновения грузовых автомобилей.