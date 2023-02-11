Санкт-Петербург, 11 февраля, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Столкновение 14 автомобилей, в результате которого образовалась пробка протяжённостью 3 км, произошло на Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге. Об этом 11 февраля сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Столкнулись двигавшиеся в попутном направлении 14 легковых автомобилей. ДТП без пострадавших. Заняты: вторая, третья и четвертая полосы», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Указывается, что из-за автомобильной аварии движение транспорта идёт только по первой полосе, длина образовавшегося затора составляет 3 км.

Кроме того, отмечается, что массовая авария произошла на 54-м километре внутреннего кольца КАД около Большого Обуховского моста. При этом известно, что дорожное покрытие было обработано противогололёдными материалами. В настоящее время правоохранители устанавливают причину и обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что движение транспорта на мосту через Дон в Волгоградской области затруднено из-за столкновения грузовых автомобилей.