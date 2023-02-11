Самара, , 16:29 — REGNUM Готовящемуся к вылету по маршруту Самара — Москва «Боингу-737» повредили обшивку, сообщает 11 февраля в телеграм-канале Приволжская транспортная прокуратура.

Boeing 737 © Виталий Тимкив/РИА Новости

По предварительным данным, инцидент произошел утром 11 февраля при подгоне автотрапа к задней двери воздушного судна (бортовой номер RA-73 294) в аэропорту «Курумоч» в Самаре. По данному факту Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку.

«Транспортная прокуратура проверит обстоятельства и своевременность обеспечения прав пассажиров», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что для отправки пассажиров вылетел резервный борт, на нём зарегистрировано 160 человек.

В настоящее время «Боинг-737» отправлен на стоянку для ожидания техников. Обстоятельства происшествия устанавливаются.