В Москве два грузовика и три легковушки попали в ДТП
Москва, 11 февраля, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Пять машин столкнулись на северо-востоке Москвы 11 февраля, сообщает источник в экстренных службах.
Иван Шилов ИА REGNUM
ДТП
Инцидент произошёл на проезде Серебрякова, в районе пересечения с проездом Нансена. В аварию попали три легковушки и два грузовика.
«Двух человек после ДТП осматривает скорая помощь», — цитирует представителя экстренных служб ТАСС.
Отмечается, что после ДТП не произошло разлива топлива.
Напомним, накануне, 10 февраля, на северо-востоке Москвы два автомобиля столкнулись на трамвайных путях, в результате чего был нарушен график движения трамваев.