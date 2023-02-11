Москва, 11 февраля, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Пять машин столкнулись на северо-востоке Москвы 11 февраля, сообщает источник в экстренных службах.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Инцидент произошёл на проезде Серебрякова, в районе пересечения с проездом Нансена. В аварию попали три легковушки и два грузовика.

«Двух человек после ДТП осматривает скорая помощь», — цитирует представителя экстренных служб ТАСС.

Отмечается, что после ДТП не произошло разлива топлива.

Напомним, накануне, 10 февраля, на северо-востоке Москвы два автомобиля столкнулись на трамвайных путях, в результате чего был нарушен график движения трамваев.