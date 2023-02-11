Кахраманмараш, , 16:24 — REGNUM Представитель Вооруженных сил Австрии Пьер Кугельвейс 11 февраля заявил, что австрийская армия приостанавливает поисково-спасательные работы на территории Турции в связи с активизировавшимися бандформированиями.

Землетрясение в Турции © Abed Alrahman Alkahlout/globallookpress.com

«Ожидаемый успех спасательной операции несоизмерим с риском для безопасности. <…> На территории Турции наблюдается усиленное противостояние между группировками. Сообщается, что были произведены выстрелы», — цитирует Кугельвейса агентства APA.

Также он уточнил, что возвращение военных в Австрию запланировано на четверг, а до той поры спасатели будут исполняться свои обязанности в рамках поисково-спасательных работ.

Ранее сообщалось, что прибывшие из Киргизии спасатели вызволили из-под завалов 16-летнего юношу, пролежавшего там пять дней.

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