Турция, 11 февраля, 2023, 16:24 — ИА Регнум. Представитель Вооруженных сил Австрии Пьер Кугельвейс 11 февраля заявил, что австрийская армия приостанавливает поисково-спасательные работы на территории Турции в связи с активизировавшимися бандформированиями.

Abed Alrahman Alkahlout/globallookpress.com Землетрясение в Турции

«Ожидаемый успех спасательной операции несоизмерим с риском для безопасности. <…> На территории Турции наблюдается усиленное противостояние между группировками. Сообщается, что были произведены выстрелы», — цитирует Кугельвейса агентство APA.

Он уточнил, что возвращение военных в Австрию запланировано на четверг, а до той поры спасатели будут исполнять свои обязанности в рамках поисково-спасательных работ.

Ранее сообщалось, что прибывшие из Киргизии спасатели вызволили из-под завалов 16-летнего юношу, пролежавшего там пять дней.