Путин наградил главреда телекомпании «Мир» Батыршина, директора музея Школьника и актрису Васильеву

Москва, , 16:15 — REGNUM Указ о награждении ряда сотрудников СМИ и работников культуры, в том числе главного редактора телерадиокомпании «Мир» Радика Батыршина, директора Центрального музея Великой Отечественной войны Александра Школьника и артистки московского театра «Школа современной пьесы» Татьяны Васильевой, подписал президент России Владимир Путин. Документ 11 февраля обнародован на интернет-портале правовой информации.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«За большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Батыршина Радика Ириковича — председателя закрытого акционерного общества «Межгосударственная телерадиокомпания «Мир», город Москва», — указывается в нём.

Также отмечается, что директор Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 годов Александр Школьник награждается орденом Александра Невского за вклад в развитие российской культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

Кроме того, уточняется что артистка театра «Школа современной пьесы» Татьяна Васильева награждается за плодотворную работу в области культуры и искусства орденом Дружбы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что указ о награждении военного корреспондента издания Readovka Анастасии Елсуковой орденом Мужества подписал президент России Владимир Путин.