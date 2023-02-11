Донецк, 11 февраля, 2023, 16:13 — ИА Регнум. В Донецке при обстреле вооружёнными формированиями Украины Петровского района города погибла женщина. Об этом 11 февраля сообщили в пресс-службе МЧС Донецкой Народной Республики.

Сергей Аверин/РИА Новости Сотрудник спасательной службы МЧС ДНР

В ведомстве уточнили, что снаряд ВСУ угодил в частный жилой дом. В результате прямого попадания взрывоопасного предмета дом разрушен, под завалами остались люди.

Читайте также: Снаряд ВСУ разрушил частный дом в Донецке

«Прибывшая на место бригада сотрудников МЧС незамедлительно приступила к спасательным работам. В результате обстрела одна женщина погибла на придомовой территории, ещё одна женщина зажата разрушенными строительными конструкциями дома», ― говорится в сообщении чрезвычайного ведомства в телеграм-канале.

Некоторое время спустя при помощи автокрана пострадавшая была деблокирована и передана работникам скорой медицинской помощи. О её состоянии не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, удар киевские военные нанесли по Донецку в 13:35 (мск) 11 февраля. Под огонь попал Петровский район. Из населённого пункта Дальнее по нему было выпущено два снаряда калибра 155 мм.