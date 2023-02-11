Анкара, , 16:09 — REGNUM Спасатели Киргизии спасли в Турции пролежавшего под завалами пять дней 16-летнего юношу, сообщает 11 февраля пресс-служба МЧС республики.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

«В результате совместной кыргызско-турецкой поисковой операции из-под развалин рухнувшего здания извлечен выживший», — заявил РИА Новостям представитель пресс-службы.

В ведомстве уточнили, что спасателям удалось спасти юношу, проживавший на пятом этаже рухнувшего дома в Кахраманмараше.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что смертоносные землетрясения на юго-востоке Турции оказались мощнее подземных толчков 1999 года. Тогда погибли 18 тысяч человек. Землетрясение магнитудой 7,7 унесло жизни уже более 21 тысячи человек. Число жертв продолжает расти.

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