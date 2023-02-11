Анкара, 11 февраля, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Спасатели из Киргизии спасли в Турции пролежавшего под завалами пять дней 16-летнего юношу, сообщает 11 февраля пресс-служба МЧС республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«В результате совместной киргизско-турецкой поисковой операции из-под развалин рухнувшего здания извлечен выживший», — заявил РИА Новости представитель пресс-службы.

В ведомстве уточнили, что спасателям удалось спасти юношу, проживавшего на пятом этаже рухнувшего дома в Кахраманмараше.

Ранее по теме: Число жертв в Турции перевалило за 21 тысячу

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что смертоносные землетрясения на юго-востоке Турции оказались мощнее подземных толчков 1999 года. Тогда погибли 18 тыс. человек. Землетрясение магнитудой 7,7 уже унесло жизни более 21 тыс. человек. Число жертв продолжает расти.