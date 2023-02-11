Москва, , 16:09 — REGNUM В МИД России считают, что отношения между Россией и Евросоюзом в настоящее время находятся на нижайшей отметке. Такая ситуация сложилась по вине ЕС. В плане международной стабильности она ничего хорошего не обещает. Такое мнение высказал в интервью телеканалу «Звезда» заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин © Кирилл Каллиников/РИА Новости

«Сегодня, конечно же, отношения на нижайшей отметке, и это плохо. Это плохо с точки зрения мировых международных отношений и международной стабильности», — заявил представитель внешнеполитического ведомства.

Как отметил Вершинин, инициаторами «этого плохого состояния были и остаются те, кто принимает решения в Брюсселе». По его словам, с ЕС нет никаких политических контактов уже несколько лет.

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Напомним, днём ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Россия готова сотрудничать с Евросоюзом, если власти ЕС решатся на независимую политику в многополярном мире.