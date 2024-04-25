Сухум, 8 октября, 2019, 15:58 — ИА Регнум. В Абхазии началась ежегодная вакцинация крупного рогатого скота от ящура и сибирской язвы. Об этом 8 октября сообщает Апсныпресс.

Как рассказал начальник государственной ветеринарной службы Абхазии Роман Джопуа, плановая процедура будет проводиться в течение двух-трех месяцев. Против сибирской язвы будут прививать во всех районах республики, против ящура — в Галском, Очамчырском и Ткуарчалском районах.

Роман Джопуа также сообщил, что в республике планируется провести диагностику туберкулеза и бруцеллеза у животных.