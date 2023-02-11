Рим, 11 февраля, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Италия готова направить Украине военную помощь только в том объеме, который будет утвержден в рамках НАТО и Евросоюза. Об этом в субботу, 11 февраля, заявил заместитель главы министерства иностранных дел Италии Эдмондо Чириелли.

Иван Шилов ИА REGNUM Правительство Италии

«Когда речь заходит о поддержке Украины, Италия никогда не использует сослагательное наклонение. Мы направим поддержку, согласованную в соответствии с обязательствами, принятыми в рамках НАТО и ЕС», — цитирует Чириелли газета il Messaggero.

Он отметил, что для Италии главным условием поставки оружия и техники Украине является заверение с украинской стороны в том, что всё вооружение будет использовано в оборонительных целях.

Ранее глава министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что в Германии на данный момент даже не обсуждаются возможные поставки Украине боевых истребителей F-16.