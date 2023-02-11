Москва, 11 февраля, 2023, 16:01 — ИА Регнум. В контуре грузового космического корабля «Прогресс МС-21», который 18 февраля завершит свой полёт в составе Международной космической станции (МКС) произошла разгерметизация. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба государственной корпорации «Роскосмос».

Roscosmos/Global Look Press Корабль «Прогресс МС-21»

«Контур транспортного грузового корабля «Прогресс МС-21», затопление которого запланировано на 18 февраля, разгерметизирован, подтвердили данные телеметрии, поступившей в ЦУП», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в данный момент переходной люк корабля закрыт и он изолирован от других отсеков МКС, причины произошедшего выясняются.

При этом подчеркивается, что это происшествие никак не отразилось на стыковке с МКС космического корабля «Прогресс МС-22» и никаким образом не подействует на продолжение программы грузовых полётов.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля глава Роскосмоса Юрий Борисов рассказал, что из-за продления миссии экипажа космического корабля «Союз МС-22» ввиду неисправности системы охлаждения полёт космонавтки из Белоруссии на Международную космическую станцию (МКС) перенесён на полгода.