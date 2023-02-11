Ярославль, 11 февраля, 2023, 15:56 — ИА Регнум. В Ярославле выявлены существенные недоделки при проведении благоустройства городского парка во Фрунзенском районе. Их обнаружили активисты исполкома регионального отделения Народного фронта. По фактам, изложенным в их обращении, Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело, сообщили 11 февраля в ведомстве.

Nikolay Gyngazov/globallookpress.com Коррупция

Как установлено, в Парке Победы была некачественно уложена плитка, скамейки и урны были плохо закреплены. К тому же не справлялась с водой дренажная система, а резиновое покрытие на детской площадке пошло буграми. При этом при выполнении работ было похищено свыше 970 тыс. рублей.

Отмечено, что заказчиком выполнения контракта выступало агентство по муниципальному заказу ЖКХ. Сумма контракта составляла более 24 млн рублей. Он выполнялся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В настоящее время устанавливаются виновные в некачественном исполнении работ и похитители бюджетных денежных средств.

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Ранее сообщалось о совершении в Ярославле хищения 12 млн рублей у строительной организации ЗАО «Промтехмонтаж-Железобетонные изделия». Виновной была признана главный бухгалтер, изготавливавшая подложные электронные поручения.