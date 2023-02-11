Харьков, Украина, , 15:50 — REGNUM Воздушную тревогу объявили во второй половине дня в трёх украинских регионах. К настоящему моменту этот режим отменён.

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Воздушную тревогу ввели в 14:36 мск в Полтавской и Харьковской областях и в 14:37 мск — в Сумской области.

Режим воздушной тревоги в этих регионах на Украине вводили также утром, после 10:21 мск, и чуть позже — в Николаевской области.

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