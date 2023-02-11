Анкара, 11 февраля, 2023, 15:48 — ИА Регнум. Строительный подрядчик жилого комплекса в Газиантепе, который обрушился из-за землетрясений в Турции, был задержан турецкими правоохранителями в Стамбуле. Об этом 11 февраля сообщает телеканал TRT.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

«В Стамбуле задержан подрядчик ЖК Ayşe-Mehmet Polat Мехмет Эртан Акай», — говорится в сообщении.

При этом ранее в провинции Турции Шанлыурфа полиция арестовала восемь человек из-за выявленных в обрушившихся при землетрясении зданиях строительных дефектов. Также 10 февраля был задержан строительный подрядчик жилого комплекса, который обрушился в провинции Хатай.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что недавно произошедшие смертоносные землетрясения на юго-востоке Турции оказались втрое мощнее подземных толчков 1999 года.