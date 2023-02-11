Коммунальщиков Москвы из-за снегопада привели в режим повышенной готовности

Москва, , 15:39 — REGNUM Московский регион в ближайшие сутки накроет мощный циклон. По прогнозам синоптиков, вечером 11 февраля и в течение следующего дня ожидается сильный снегопад. Все городские службы в связи с этим переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Бушует снежный циклон ГУ МЧС РФ

«Сегодня после 17:00 и в воскресенье в столице ожидаются снег, метель, снежный накат на дорогах, временами сильный ветер с порывами до 18 м/с. Прирост свежевыпавшего снега может составить до восьми сантиметров», — говорится в сообщении в телеграм-канале.

Отмечается, что в круглосуточном режиме обязали дежурить аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. Кроме того, по словам заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова, ведется мониторинг состояния улично-дорожной сети. В уборке снега задействуют необходимое количество техники и дворников. Проезжую часть и тротуары будут обрабатывать противогололедными средствами. Особое внимание будет уделено очистке от снега пешеходных зон в местах большого скопления людей.