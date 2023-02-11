Киев, , 15:39 — REGNUM Об аварийных отключениях электричества в Киеве, Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях предупреждает 11 февраля «Укрэнерго».

Отключение электричества на территории Украины © Sergei Chuzavkov/globallookpress.com

Отмечается, что режим аварийных отключений электроэнергии уже действует в Харькове. Все эти меры вводятся в связи с повреждением объектов магистральных сетей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 11 февраля Минобороны РФ сделало заявление о том, что 10 февраля были нанесены удары по критически важным для предприятий военно-промышленного комплекса Украины и её транспортных узлов энергообъектам.

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