Киев, 11 февраля, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Об аварийных отключениях электричества в Киеве, Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях предупреждает 11 февраля «Укрэнерго».

Sergei Chuzavkov/globallookpress.com Отключение электричества на территории Украины

Отмечается, что режим аварийных отключений электроэнергии уже действует в Харькове. Все эти меры вводятся в связи с повреждением объектов магистральных сетей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 11 февраля Минобороны РФ сделало заявление о том, что 10 февраля были нанесены удары по критически важным для предприятий военно-промышленного комплекса Украины и её транспортных узлов энергообъектам.