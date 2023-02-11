Эрдоган: смертоносное землетрясение в Турции мощнее катастрофы 1999 года
Анкара, 11 февраля 2023, 15:37 — REGNUM Смертоносные землетрясения на юго-востоке Турции оказались втрое мощнее подземных толчков 1999 года. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, выступая 11 февраля в провинции Диярбакыр.
«Разрушений также в три раза больше», — заявил Эрдоган.
Президент Турции назвал нынешнее землетрясение «катастрофой века», так как разрушения зафиксированы даже в 500 км от эпицентров.
В результате подземных толчков 1999 года в районе Мраморного моря погибли более 18 тысяч человек.
Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение, произошедшее в Турции 6 февраля, по словам президента Турции, также стало самым сильным с 1939 года. По последним данным, жертвами землетрясения стали 21 043 человека.