Анкара, , 15:37 — REGNUM Смертоносные землетрясения на юго-востоке Турции оказались втрое мощнее подземных толчков 1999 года. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, выступая 11 февраля в провинции Диярбакыр.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осматривает пострадавшие от землетрясения районы © Turkish Presidency/globallookpress.com

«Разрушений также в три раза больше», — заявил Эрдоган.

Президент Турции назвал нынешнее землетрясение «катастрофой века», так как разрушения зафиксированы даже в 500 км от эпицентров.

В результате подземных толчков 1999 года в районе Мраморного моря погибли более 18 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение, произошедшее в Турции 6 февраля, по словам президента Турции, также стало самым сильным с 1939 года. По последним данным, жертвами землетрясения стали 21 043 человека.