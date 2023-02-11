«Закон о сепаратизме» в Молдавии определил приднестровцев преступниками — Красносельский

Тирасполь, , 15:46 — REGNUM Принятый в Молдавии закон «о сепаратизме» является одним из признаков геноцида. Об этом заявил 10 февраля глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский 10 февраля на совещании.

Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский © Владимир Трефилов/РИА Новости

По его словам, первым признаком геноцида является объявление народа вне закона.

«Закон «о сепаратизме» как раз поставил всех граждан Приднестровья в правовое поле, в кавычках, <…> назвав всех преступниками, понимаете?» — сказал Красносельский.

Он отметил, что ранее нарушение прав жителей ПМР являлось произволом, по молдавскому законодательству, но теперь это узаконили. По мнению Красносельского, принятый в Молдавии закон позволяет начать уголовное преследование любого гражданина Приднестровья.

Напомним, в Молдавии приняли поправки в Уголовный кодекс, которые вводят две новые статьи: «Заговор против Молдавии» и «Сепаратизм». Они предусматривают штрафы, а также лишение свободы сроком до 12 лет. Обвинение по данным статьям может быть предъявлено за работу на «незаконные структуры», сбор информации, а также за финансирование «сепаратизма». При этом из ПМР можно выехать только через пограничные пункты Молдавии.

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