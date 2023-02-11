Тирасполь, 11 февраля, 2023, 15:46 — ИА Регнум. Принятый в Молдавии «закон о сепаратизме» является одним из признаков геноцида. Об этом заявил 10 февраля глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский 10 февраля на совещании.

Владимир Трефилов/РИА Новости Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский

По его словам, первым признаком геноцида является объявление народа вне закона.

«Закон «о сепаратизме» как раз поставил всех граждан Приднестровья в правовое поле, в кавычках, <…> назвав всех преступниками, понимаете?» — сказал Красносельский.

Он отметил, что ранее нарушение прав жителей ПМР являлось произволом по молдавскому законодательству, но теперь это узаконили. По мнению Красносельского, принятый в Молдавии закон позволяет начать уголовное преследование любого гражданина Приднестровья.

Напомним, в Молдавии приняли поправки в уголовный кодекс, которые вводят две новые статьи: «Заговор против Молдавии» и «Сепаратизм». Они предусматривают штрафы, а также лишение свободы сроком до 12 лет. Обвинение по данным статьям может быть предъявлено за работу на «незаконные структуры», сбор информации, а также за финансирование «сепаратизма». При этом из ПМР можно выехать только через пограничные пункты Молдавии.