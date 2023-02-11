Рим, 11 февраля, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Италия, своим решением об отмене выступления народного артиста России пианиста Дениса Мацуева в Брешии и Бергамо по просьбе посла Украины в Риме показала недостаток суверенитета в области культуры. Об этом 11 февраля говорится в сообщении посольства РФ в Италии на своих страницах в нескольких соцсетях.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Денис Мацуев

Как отметили российские дипломаты, участие всемирно признанного виртуоза в 60-м Международном фортепианном фестивале, который должен пройти в Брешии и Бергамо в мае 2023 года, отменили по требованию украинского посла.

Также в сообщении отмечается, что мэры указанных итальянских городов уступили требованию Киева и отменили выступление Мацуева, указав, что его профиль якобы «не артистический, а полностью политический».

«Возникает невольный вопрос: будет ли впредь посольство Украины в Италии выступать в роли цензора итальянских театров и концертных площадок? Или есть надежда, что Италии в этой сфере все-таки удастся отстоять свой суверенитет?» — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля посол России в Риме Сергей Разов заявил, что своими поставками оружия Киеву Италия оказывается втянута в военное противостояние и становится одной из сторон конфликта на территории Украины.