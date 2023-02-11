Донецк, , 15:23 — REGNUM В Донецке в результате обстрела со стороны вооружённых формирований Украины разрушен частный дом. Об этом 11 февраля сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Обстрел Донецка Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Без жертв не обошлось.

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«В результате обстрела Петровского района в частном доме на улицу Магдебургской есть погибшие и раненые. Дом разрушен», ― написал глава городской администрации в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, удар киевские военные нанесли по Донецку в 13:35 (мск) 11 февраля. Под огонь попал Петровский район. Из населённого пункта Дальнее по нему было выпущено два снаряда калибра 155 мм.

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По данным на 11 февраля, за прошедшие сутки территория Донецкой Народной Республики 36 раз подвергалась обстрелу со стороны ВСУ. По населённым пунктам республики было выпущено 246 различных боеприпасов.