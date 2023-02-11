Москва, 11 февраля, 2023, 15:23 — ИА Регнум. На Троекуровском кладбище в Москве 11 февраля состоялось прощание с председателем Совета министров РСФСР Иваном Силаевым.

Дмитрий Донской/РИА Новости Председатель Совета министров РСФСР Иван Степанович Силаев

Выступая с прощальной речью, министр промышленности РСФСР (1990–1991 гг.) Виктор Кисин сказал, что с кончиной Силаева «ушла эпоха — эпоха человека, который воспитал державу».

«Иван Степанович, помимо того что имел прямое отношение к технике, многим дал путёвку в жизнь», — цитирует Кисина РИА Новости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, возглавлявший в 1990–1991 гг. Совет министров РСФСР Иван Силаев умер 8 февраля 2023 г. в Нижнем Новгороде на 93-м году жизни.