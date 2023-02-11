Шебекино, Белгородская область, , 15:22 — REGNUM Город Шебекино в Белгородской области повторно обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор области Вячеслав Гладков.

Система «Град» Иван Шилов © ИА REGNUM

«Повторный обстрел из «Градов» города Шебекино», — говорится в сообщении.

Гладков отметил, что пострадавших в результате нового обстрела нет.

Губернатор также уточнил, что снаряды попали на территорию частного домовладения, есть повреждения фасада, кровли и окон, а также хозпостройки. Еще один снаряд попал в нежилое домовладение, в результате чего загорелась дача.

Ранее, по сообщению губернатора Вячеслава Гладкова, три человека пострадали при обстреле города Шебекино в Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).