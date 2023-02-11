Вашингтон, 11 февраля, 2023, 15:16 — ИА Регнум. Сотрудники Университета Рочестера провели исследование, которое показало, что марганец мог сыграть значительную роль в происхождении жизни на Земле. Результаты их работы опубликованы на сайте американского вуза.

minobrnauki. gov.ru Исследования

Уточняется, что в ходе исследования его участники собрали в Западной Австралии раннеземные цирконы (прочный тип минералов), для оказания воздействия на них высокой температурой и давлением.

При этом учёные таким образом хотели получить ряд показателей: температуру литосферных жидкостей, уровень хлора и давление кислорода, которые были в этих минералах несколько миллиардов лет назад.

Указывается, что полученные результаты были загружены в разработанные на компьютере модели, которые не подтвердили ранее существовавшую гипотезу о том, что в процессе возникновения жизни на Земле главным компонентом была медь. Согласно данным исследования, учёные обнаружили в высоких концентрациях марганец.

Отмечается, что на основании этого исследователи сделали вывод, что сходные с марганцем вещества могли быть важным звеном в цепочке происхождения жизни на Земле.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с молодыми учёными заявил, что страна не будет прятаться и замыкаться в сфере науки.