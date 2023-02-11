Москва, , 15:21 — REGNUM Подразделения Вооружённых сил (ВС) России в течение последних суток в ходе артиллерийских и воздушных ударов уничтожили две радиолокационные станции (РЛС) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 11 февраля сообщает Минобороны РФ.

«В районе населённого пункта Новый Буг Николаевской области уничтожена РЛС наведения зенитного ракетного комплекса «С-300», — говорится в сообщении. — В районе населённого пункта Шебелинка Харьковской области уничтожена РЛС обнаружения воздушных целей 35Д6».

Отмечается, что всего за прошедшие сутки российская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 92 артиллерийским расчётам ВСУ, развёрнутым для ведения огня. Кроме того, живую силу противника и военную технику за это время поразили в 116 районах.

Стоит отметить, ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о скоплении около 20 тыс. украинских военнослужащих и стягивании военной техники.

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