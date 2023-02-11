Москва, 11 февраля, 2023, 15:21 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил (ВС) России в течение последних суток в ходе артиллерийских и воздушных ударов уничтожили две радиолокационные станции (РЛС) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 11 февраля сообщает Минобороны РФ.

Mil.ru С-300

«В районе населённого пункта Новый Буг Николаевской области уничтожена РЛС наведения зенитного ракетного комплекса «С-300», — говорится в сообщении. — В районе населённого пункта Шебелинка Харьковской области уничтожена РЛС обнаружения воздушных целей 35Д6».

Отмечается, что всего за прошедшие сутки российская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 92 артиллерийским расчётам ВСУ, развёрнутым для ведения огня. Кроме того, живую силу противника и военную технику за это время поразили в 116 районах.

Стоит отметить, ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о скоплении около 20 тыс. украинских военнослужащих и стягивании военной техники.