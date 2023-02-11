Асад выразил благодарность гражданам России за поддержку после землетрясения в Сирии

Дамаск, , 15:11 — REGNUM Президент Сирии Башар Асад поблагодарил Россию и российских граждан за оказанную поддержку после разрушительного землетрясения. Он заявил, что в поддержке со стороны России нет ничего удивительного.

Башар Асад Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы не удивлены, мы все друзья, мы разделяем одинаковые ценности, они поддерживали Сирию в борьбе с терроризмом и сейчас поддерживают Сирию в этой катастрофе», ― сказал в беседе с ТАСС глава республики.

От всего народа Сирии Асад передал благодарность «не только российскому правительству, но и россиянам».

«Спасибо вам огромное», ― сказал президент Сирийской Арабской Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, серия землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7, произошла 6 февраля в Турции и затронула десять провинций. Подземные толчки ощущались и в Сирии. В результате сейсмической активности в САР погибли почти 1,4 тысячи человек, ещё более 2,3 тысячи человек пострадали.

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Российские военнослужащие принимают участие в ликвидации последствий катастрофы в сирийских провинциях Латакия, Алеппо и Хама. Они оказали медицинскую помочь по меньшей мере 225 сирийским гражданам, организовали раздачу нуждающимся 38,5 тонны гуманитарной помощи (продуктовых наборов и предметов первой необходимости).

В первые четыре дня после бедствия Всемирная продовольственная программа ООН оказала экстренную необходимую продовольственную помощь 115 тыс. человек в Сирии и Турции. Кроме того, 50 тонн гуманитарной помощи в Сирию для пострадавших от землетрясения при участии Исламской организации по продовольственной безопасности (IOFS) доставил Казахстан.

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