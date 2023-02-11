Конашенков рассказал о потерях ВСУ на южнодонецком направлении
Донецк, 11 февраля 2023, 15:10 — REGNUM Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга 11 февраля рассказал о потерях Вооруженных сил Украины за последние сутки на южнодонецком направлении.
По словам генерал-лейтенанта, за последние сутки на данном направлении противник потерял более 95 человек личного состава, четыре танка, две боевые машины пехоты, два автомобиля, одну артиллерийскую систему M109 Paladin, три гаубицы Д-20 и одну гаубицу «Гиацинт-Б».
Отмечается, что в районах населенных пунктов Елизаветовка, Доброволье и Новоукраинка в ходе специальной военной операции уничтожены три склада боеприпасов ВСУ.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки ВС РФ при поддержке средств противовоздушной обороны уничтожили 19 беспилотных летательных аппаратов.
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