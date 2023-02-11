Донецк, 11 февраля, 2023, 15:10 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга 11 февраля рассказал о потерях Вооруженных сил Украины за последние сутки на южнодонецком направлении.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

По словам генерал-лейтенанта, за последние сутки на данном направлении противник потерял более 95 человек личного состава, четыре танка, две боевые машины пехоты, два автомобиля, одну артиллерийскую систему M109 Paladin, три гаубицы Д-20 и одну гаубицу «Гиацинт-Б».

Отмечается, что в районах населенных пунктов Елизаветовка, Доброволье и Новоукраинка в ходе специальной военной операции уничтожены три склада боеприпасов ВСУ.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки ВС РФ при поддержке средств противовоздушной обороны уничтожили 19 беспилотных летательных аппаратов.