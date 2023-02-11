Анкара, , 15:09 — REGNUM При землетрясении в Турции погибли 21 043 человека. Такие данные привел глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления 11 февраля в провинции Диярбакыр.

Реджеп Тайип Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«21 043 гражданина погибли», — сказал президент.

По его словам, ранения получили 80 097 человек.

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Ранее Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Турции сообщило о 20 937 погибших.

Напомним, смертоносное землетрясение стало самым сильным с 1939 года. В поисково-спасательных операциях Турция задействовала 25 067 военнослужащих.