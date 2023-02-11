Москва, , 15:07 — REGNUM 19 беспилотников, принадлежащие Вооруженным силам Украины (ВСУ), уничтожены за минувшие сутки. Об этом 11 февраля заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге.

ЗРПК «Панцирь-С1Э» Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, инциденты произошли в районах населенных пунктов Стельмаховка, Нововодяное, Голиково, Кременная Луганской Народной Республики, Александровка Донецкой Народной Республики, Жовтневое, Федоровка, Обильное и Дорожнянка Запорожской области, Рыбальче Херсонской области.

«Средствами ПВО за сутки уничтожены 19 беспилотных летательных аппаратов… а также пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, 10 февраля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал на брифинге, что за сутки российские средства ПВО сбили 14 ракет американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS ВСУ.

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