Угледар, ДНР, 11 февраля, 2023, 15:06 — ИА Регнум. Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации за последние сутки в рамках специальной военной операции уничтожили три склада боеприпасов ВСУ в ДНР. Об этом в субботу, 11 февраля, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга.

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Уточняется, что схроны были уничтожены в районах населенных пунктов Бердычи (Ясиноватский район ДНР), Авдеевка (Покровский район ДНР) и Новопокровское (Ясиноватский район ДНР).

Также Конашенков сообщил, что на южнодонецком направлении при задействовании оперативно-тактической авиации и артиллерии группы войск «Восток» в районах населенных пунктов Угледар, Павловка и Новоселовка нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщал, что Вооруженные силы Украины начали формировать линию обороны за Угледаром, что указывает на готовность ВСУ сдать город.