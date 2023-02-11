Москва, 11 февраля, 2023, 15:09 — ИА Регнум. Российские артиллеристы в течение последних суток в ходе боя под Херсоном уничтожили три буксируемые гаубицы ВСУ. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Алексей Майшев/РИА Новости Танкист Вооруженных сил РФ

«В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две гаубицы «Мста-Б» и Д-30», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, возле Херсона российские бойцы также уничтожили склад противника с боеприпасами.

Напомним, 7 февраля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что, по его сведениям, украинская сторона вывозит ценности из литературного музея Херсона. Он считает это признаком подготовки к отходу из города.