Донецк, , 15:08 — REGNUM Об успешных наступательных действиях российских военных на донецком направлении сообщил 11 февраля журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы Д-30 вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ © РИА Новости

По данным Минобороны РФ, в ходе действий южной группировки войск, авиации и артиллерии за сутки на этом направлении было ликвидировано более 140 украинских боевиков.

Также уничтожению подверглись две боевые машины пехоты ВСУ, шесть автомобилей, две артиллерийские системы М777 американского производства, самоходная гаубица Krab польского производства и гаубицы «Гиацинт-Б» и Д-30.

Кроме того, уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы ВСУ AN/TPQ-50 американского производства.

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Добавим, что Минобороны РФ официально заявило о нанесении 10 февраля массированного удара по критически важным объектам украинской энергосистемы. Удар наносился по тем объектам, которые обеспечивают работу предприятий ВПК и транспортной системы Украины.

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